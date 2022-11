Omar Magliona, già nove volte campione italiano di velocità in salita, ha inaugurato la propria prima stagione in pista aggiudicandosi il Master Tricolori Prototipi organizzato dal Gruppo Peroni Race.

Il campione sassarese ha trionfato all’esordio in 8 delle 12 gare in calendario, disputate nei circuiti più prestigiosi del panorama italiano, da Vallelunga a Monza, passando per Mugello, Varano e Misano. Circuiti nuovi per Magliona, che con grande determinazione ha chiuso la stagione in rimonta, arrivando all’ultimo appuntamento di Misano con 4 punti di vantaggio su Massimo Walcolle.

Misano. Ieri, con la vittoria in gara1, il pilota turritano aveva ipotecato il titolo, ma gara2, in programma questa mattina, sarebbe stata comunque decisiva. Partito terzo, Magliona aveva conquistato la seconda posizione proprio superando Walcolle, poi resosi protagonista di una manovra scorretta - sanzionata dalla direzione di gara - ai danni del sassarese, finito in testacoda. Il pilota sardo è riuscito a riprendere la corsa e, con una spettacolare rimonta, ha vinto anche questa gara dopo aver riconquistato la prima posizione con un sorpasso all’ultimo giro.

Il commento. “Sono emozionato e fiero di questo titolo, che si aggiunge a quelli conquistati in passato nelle cronoscalate. È stato un grande campionato. All’inizio non ci credevo perché in pista siamo partiti con l’idea di fare apprendistato. Sono felice perché la squadra ha lavorato alla grande in ogni momento e mi ha messo a disposizione un prototipo al top. Abbiamo dovuto anche sopperire ad alcune scorrettezze, ma ho solo e sempre pensato di reagire in pista con la guida, i tempi sul giro e il piede destro”.

