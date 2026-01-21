Andrea Sanna è il leader della classifica dei migliori del girone A di Promozione dopo la seconda giornata di ritorno. L’attaccante e capocannoniere del Terralba ha ottenuto la quindicesima preferenza stagionale, confermandosi al vertice. Restano però a distanza ravvicinata, con quattordici voti, Mirco Carboni del Castiadas, Andrea Girseni della Freccia Parte Montis, Alberto Usai del Selargius e Gino Noli del Tonara. Sale a quota tredici Edoardo Sedda dell’Ovodda.

Nel girone B rimane in testa Federico Pireddu del Li Punti, salito a quattordici preferenze. Alle sue spalle, con tredici punti, l’attaccante del Coghinas Santiago Mateucci. A quota dodici Edoardo Donati dell’Arzachena viene raggiunto da un gruppo numeroso composto da Diego Barboza (Alghero), Domenico Saba (Bonorva), Claudio Fadda (Bosa), Predrag Radovanovic (Coghinas) e Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista).

CLASSIFICHE:

GIRONE A

15 PUNTI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).

14 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Andrea Girseni (Freccia P.M.); Alberto Usai (Selargius); Gino Noli (Tonara).

13 PUNTI: Edoardo Sedda (Ovodda).

12 PUNTI: Marco Gianoli (Tharros); Raffaele Picciau (Uta 2020); Samuele Mastropietro, Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

11 PUNTI: Matteo Mandis (Freccia P.M.); Daniel Bilea (Ovodda); Gian Marco Trogu (Tonara).

10 PUNTI: Daniele Orro (Arborea); Manuel Littera, Mattia Pinna (Atl. Cagliari); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Abdoulaye Mboup (Guspini); Gianluca Reginato (Selargius); Fabrizio Casu (Uta 2020).

9 PUNTI: Matteo Civile, Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Angelo Marci (Guspini); Nicola Orrù (Tharros).

8 PUNTI: Paolo Atzeni (Arborea); Edoardo Bonicelli, Matheus Leite Mendes, Santiago Pendin (Baunese); Jeronimo Ridolfi (Castiadas); Claudio Pillitu (Cus Cagliari); Stanislao Lepore (Selargius); Marco Lonis (Tharros); Michel Milia (Uta 2020); Matteo Atzei, Gianmarco Paulis (Villacidrese).

GIRONE B

14 PUNTI: Federico Pireddu (Li Punti).

13 PUNTI: Santiago Mateucci (Coghinas).

12 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Edoardo Donati (Arzachena); Domenico Saba (Bonorva); Claudio Fadda (Bosa); Predrag Radovanovic (Coghinas); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 6, Atl. Bono 6).

11 PUNTI: Gavino Molozzu (Atletico Bono); Juan Vera Rubio (Castelsardo 1, Macomerese 1); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Gonzalo Ferro (Ozierese); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).

10 PUNTI: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Samuele Pinna (Bonorva); Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Mattia Asara, Giovanni Moroni (Castelsardo); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Luca Barone (Luogosanto); Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.).

9 PUNTI: Antonio Mossa (Luogosanto); Nahuel Mendez (Ozierese); Luca Olianas (Thiesi); Manuel Rodriguez (Tuttavista).

8 PUNTI: Joel Baraye (Alghero); Antonino Piriottu (Atletico Bono); Agustin Meli (Coghinas); Paolo Tuccio, Andrea Zinellu (Li Punti); Ignacio Marroquin (Stintino); Victory Igene (Usinese).

7 PUNTI: Alessio Fadda (Alghero); Augusto Bonivardi, Gino Esteban Copetti (Arzachena); Cisse Kaba Sidi (Bosa); Antonio Masala, Samuele Rais (Campanedda); Giovanni Pinna (Castelsardo); Franco Leonel Ruggeri (Ghilarza); Dramane Cissè (Luogosanto); Salvatore Apeddu, Antonio Fantasia (Ozierese); Giuseppe Pitruzzello (San Giorgio P.); Leandro Cobas Ladrero, Rafael Zuchi (Stintino); Cristian Irde (Usinese).

