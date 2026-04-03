Migliori Promozione: Girseni nel girone AMolozzu, Bruno e Asara nel girone B guidano le classifiche: lotta apertissima
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È sempre Andrea Girseni a condurre la classifica dei migliori nel girone A di Promozione dopo la tredicesima giornata di ritorno. Il giocatore della Freccia Parte Montis ha conquistato il ventiquattresimo voto.
Resta in scia, grazie alla ventitreesima preferenza, il capocannoniere del torneo Andrea Sanna (Terralba). Rimane, invece, a quota ventidue Alberto Usai del Selargius, raggiunto da Edoardo Sedda dell’Ovodda.
Avanzano invece a quota ventuno Mirco Carboni (Castiadas), Daniel Bilea (Ovodda) e Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia), mantenendo viva una classifica corta e ancora tutta da decidere.
Nel girone B si riduce da sei a tre il gruppo di testa della speciale classifica. Salgono a quota diciannove Gavino Molozzu (Atletico Bono), Mattia Asara (Castelsardo) e Marcelo Gavim Bruno (Macomerese).
Restano invece fermi a diciotto punti, scivolando in seconda posizione, Santiago Mateucci (Coghinas), Federico Pireddu (Li Punti) e Oscar Kevin Foddai (Thiesi), ora raggiunti anche da Edoardo Donati dell’Arzachena.
Classifiche ancora in pieno fermento, con i giochi tutt’altro che chiusi in entrambi i gironi.
GIRONE A
24 PUNTI: Andrea Girseni (Freccia P.M.).
23 PUNTI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).
22 PUNTI: Edoardo Sedda (Ovodda); Alberto Usai (Selargius).
21 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Daniel Bilea (Ovodda); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).
20 PUNTI: Gino Noli (Tonara).
19 PUNTI: Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Matteo Mandis (Freccia P.M.).
18 PUNTI: Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Marco Gianoli (Tharros); Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia).
17 PUNTI: Gian Marco Trogu (Tonara).
16 PUNTI: Matheus Leite Mendes (Baunese); Angelo Marci (Guspini).
15 PUNTI: Manuel Littera (Atl. Cagliari); Abdoulaye Mboup (Guspini); Raffaele Picciau (Uta 2020); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).
14 PUNTI: Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Emiliano Fernandez (Samugheo); Gianluca Reginato (Selargius); Nicola Orrù (Tharros); Gianmarco Paulis (Villacidrese).
GIRONE B
19 PUNTI: Gavino Molozzu (Atletico Bono); Mattia Asara (Castelsardo); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese).
18 PUNTI: Edoardo Donati (Arzachena); Santiago Mateucci (Coghinas); Federico Pireddu (Li Punti); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).
17 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Predrag Radovanovic (Coghinas); Patryk Maetusz Królczyk (Macomerese).
16 PUNTI: Domenico Saba (Bonorva); Claudio Fadda (Bosa); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 1, Atl. Bono 6).
15 PUNTI: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Samuele Pinna (Bonorva); Antonio Mossa (Luogosanto); Gonzalo Ferro (Ozierese).
14 PUNTI: Antonino Piriottu (Atletico Bono); Juan Vera Rubio (Castelsardo 4, Macomerese 1); Andrea Zinellu (Li Punti); Luca Barone, Massimo Cosseddu (Luogosanto); Antonio Fantasia (Ozierese).
13 PUNTI: Joel Baraye (Alghero); Agustin Meli (Coghinas); Nahuel Mendez (Ozierese).
12 PUNTI: Giovanni Moroni (Castelsardo); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Manuel Rodriguez (Tuttavista); Pietro Tanca (Usinese).