Con due giornate di anticipo, Andrea Girseni si è aggiudicato il titolo di migliore del Girone A di Promozione. Il giocatore della Freccia Parte Montis, nella quindicesima giornata di ritorno, ha ottenuto il 26esimo punto e non è più raggiungibile.

I suoi immediati inseguitori, Alberto Usai (Selargius) e Andrea Sanna (Terralba), sono rimasti fermi a quota 23, raggiunti da Daniel Bilea ed Edoardo Sedda (Ovodda), oltre che da Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia).

A quota 21, Mirco Carboni (Castiadas) e Gino Noli (Tonara) sono stati agganciati da Matteo Mandis, compagno di squadra di Girseni.

Ancora grande incertezza nel Girone B, dove guida sempre Marcelo Gavim Bruno (Macomerese), salito a 21 punti. Alle sue spalle, a quota 20, si portano Mattia Asara (Castelsardo) e Santiago Mateucci (Coghinas). Restano fermi a 19 Gavino Molozzu (Atletico Bono) e Federico Pireddu (Li Punti).

GIRONE A

26 PUNTI: Andrea Girseni (Freccia P.M.).

23 PUNTI: Daniel Bilea, Edoardo Sedda (Ovodda); Alberto Usai (Selargius); Andrea Sanna (Terralba); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).

21 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Matteo Mandis (Freccia P.M.); Gino Noli (Tonara).

20 PUNTI: Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Marco Gianoli (Tharros).

19 PUNTI: Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia).

18 PUNTI: Matheus Leite Mendes (Baunese); Gian Marco Trogu (Tonara).

17 PUNTI: Abdoulaye Mboup (Guspini).

16 PUNTI: Angelo Marci (Guspini); Raffaele Picciau (Uta 2020).

15 PUNTI: Manuel Littera (Atl. Cagliari); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Emiliano Fernandez (Samugheo); Nicola Orrù (Tharros); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

GIRONE B

21 PUNTI: Marcelo Gavim Bruno (Macomerese).

20 PUNTI: Mattia Asara (Castelsardo); Santiago Mateucci (Coghinas).

19 PUNTI: Gavino Molozzu (Atletico Bono); Federico Pireddu (Li Punti).

18 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Edoardo Donati (Arzachena); Predrag Radovanovic (Coghinas); Patryk Mateusz Królczyk (Macomerese); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).

17 PUNTI: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Samuele Pinna, Domenico Saba (Bonorva); Gonzalo Ferro (Ozierese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.).

16 PUNTI: Antonino Piriottu (Atletico Bono); Claudio Fadda (Bosa); Andrea Zinellu (Li Punti); Massimo Cosseddu, Antonio Mossa (Luogosanto); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 1, Atl. Bono 6).

15 PUNTI: Juan Vera Rubio (Castelsardo 5, Macomerese 1); Luca Barone (Luogosanto); Antonio Fantasia, Nahuel Mendez (Ozierese).

14 PUNTI: Agustin Meli (Coghinas); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza).

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