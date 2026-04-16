L’attaccante della Ferrini Cagliari, Matteo Vinci, continua a guadagnare punti nella classifica dei migliori. Nella tredicesima giornata di ritorno, il giocatore rossoblù, che ha già vinto con anticipo il titolo di migliore nella categoria, ha conquistato il 23esimo punto. Vinci ha realizzato la rete del pareggio contro il Carbonia.

Al secondo posto c’è sempre Ousmane Baldè, attaccante del Buddusò, rimasto fermo a quota 17. Alle sue spalle, con 16 punti, ben sette calciatori: Alessandro Cadau e Filippo Carraro (Nuorese), Diego Humberto Di Pietro (Ossese), Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa) e Daniele Cannas (Villasimius) sono stati agganciati da Nicolas Martin Capellino (Iglesias) e Matteo Forzati (Villasimius).

Classifica:

23 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).

17 PUNTI: Ousmane Baldè (Buddusò).

16 PUNTI: Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Alessandro Cadau, Filippo Carraro (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa); Daniele Cannas, Matteo Forzati (Villasimius).

15 PUNTI: Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Sandro Scioni (Villasimius).

13 PUNTI: Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Alessio D'Agostino (Sant'Elena); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Mauricio Bringas (Tempio).

12 PUNTI: Luca La Rosa (Calangianus); Leonardo Boi, Andrea Porcheddu (Carbonia); Fabio Cocco (Nuorese); Blas Dante Tapparello (Ossese); Gabriele Sanna (Sant'Elena); Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio).

11 PUNTI: Ablaye Faye (Buddusò); Federico Boi (Ferrini Cagliari); Tommaso Arzu (Iglesias); Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Federico Usai (Lanusei); Mauro Ragatzu (Sant'Elena 1, Villasimius 1); Massimo Fadda (Taloro Gavoi).

10 PUNTI: Giovanni Piga (Atletico Uri); Raffaele Sambiagio (Buddusò); Vittorio Attili (Ilvamaddalena); Nicola Mereu, Gabriel Silva Pereira (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Adam Idrissi (Tempio).

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