Matteo Vinci continua a dominare la classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Anche nella terza giornata di ritorno l’attaccante della Ferrini Cagliari ha conquistato il voto raggiungendo quota diciassetta. E ora ha un vantaggio di cinque lunghezze su Bilal Ziani Guennoun del Santa Teresa, rimasto stabile con dodici punti. Si avvicinano alla seconda pizza, grazie all’undicesima preferenza conquistata nell’ultimo turno, Ousmane Balde del Buddusò, Andrea Corda della Ferrini Cagliari e il portiere del Villasimius Matteo Forzati, protagonista nel delicato incontro, vinto dai sarrabesi, contro il Tortolì. Raggiungono quota dieci Fabio Cocco della Nuorese, Nicolas Martin Capellino dell’Iglesias e Daniele Cannas del Villasimius.

CLASSIFICA:

17 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).

12 PUNTI: Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).

11 PUNTI: Ousmane Balde (Buddusò); Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Matteo Forzati (Villasimius).

10 PUNTI: Nicolas Martin Capellino (Iglesias); Alessandro Cadau, Filippo Carraro, Fabio Cocco (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Daniele Cannas (Villasimius).

9 PUNTI: Luca La Rosa (Calangianus); Andrea Porcheddu (Carbonia); Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Mauricio Bringas (Tempio).

8 PUNTI: Tommaso Arzu (Iglesias); Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei); Alessio D'Agostino (Sant'Elena); Adam Idrissi (Tempio).

7 PUNTI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Raffaele Sambiagio (Buddusò); Clayton Valentini (Calangianus); Leonardo Boi (Carbonia); Federico Boi (Ferrini Cagliari); Vittorio Attili, Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Federico Usai (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Blas Dante Tapparello (Ossese); Gabriele Sanna (Sant'Elena); Massimo Fadda (Taloro Gavoi); Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio); Sandro Scioni (Villasimius).

6 PUNTI: Ablaye Faye (Buddusò); Ciprian Dombrovoschi, Niccolò Moreo (Calangianus); Giuseppe Maurizio Floris, Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Fabricio Alvarenga, Mirko Fidanza (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez, Mario Esposito, Mario Vrdoljak (Ilvamaddalena); Federico Caredda (Lanusei); Mattia Gueli (Ossese); Adan Claude Djedje Danon, Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Alessandro Mancusi (Sant'Elena); Emanuele Fois, Simone Sau (Taloro Gavoi); Enrico Zirolia (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì).

