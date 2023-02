La delegazione di Oristano prosegue la sua attività nel progetto di valorizzazione di tutte le società del territorio. Per mercoledì 8 febbraio alle 18, nella sala riunioni della delegazione provinciale di Oristano, è previsto un incontro tra i responsabili della delegazione provinciale, i responsabili del settore arbitrale e le società sportive iscritte al Torneo Amatori Over 40 di Oristano. L’argomento è “Uniti per il calcio”, all’insegna dei principi di rispetto e sportività che devono contraddistinguere chiunque faccia sport ed in particolare tutti i tesserati Figc.

«Questo appuntamento, che segue quello del 13 gennaio scorso, coinvolge gli “amatori over 40”», dice il delegato provinciale Lnd di Oristano Manolo Costella, «a cui teniamo molto. Partecipano ragazzi che nonostante gli acciacchi, qualche chilo di troppo non perdono l’entusiasmo di praticare questo sport rendendo il campionato avvincente».

Partecipano il consigliere regionale Figc Francesco Mereu ed il presidente dell’Associazione Sportrefree” Piero Usala per quanto riguarda la parte arbitrale, e tutti i componenti della delegazione provinciale Figc di Oristano.

