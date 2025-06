Mauro Giorico è il nuovo allenatore dell’Alghero Calcio. Per lui si tratta di un ritorno, avendo giocato per anni coi catalani prima di aver fatto il tecnico. L'obiettivo suo e della società è quello di riportare in alto la squadra.

«Torno nella mia città con grande entusiasmo», ha detto Giorico. «Qui c’è un progetto serio, gente competente e un ambiente che conosco bene. Non vedo l’ora di iniziare. L’obiettivo è quello di ricostruire, rilanciare, far sognare. Riaccendere quella passione che ci ha sempre contraddistinto».

Si punta al ritorno in Eccellenza, dopo l'ultima amara retrocessione ai playout con la Ferrini. Avantieri Giorico aveva lasciato il Tempio, in comune accordo con la società: al suo posto Giuseppe Cantara.

