Giuseppe Cantara è il nuovo allenatore del Tempio in Eccellenza. Per lui, un ritorno. Lo scorso anno ha portato la squadra nel massimo campionato dilettantistico regionale.

Nell'ultima stagione, Cantara ha svolto il ruolo di selezionatore e tecnico dell'under 19 della rappresentativa sarda al Torneo delle Regioni. Concluso il suo mandato con la Figc, mister Giuseppe Cantara ha accettato di tornare alla guida del Tempio.

«Sono felice di ripartire da dove ci eravamo lasciati - ha detto il tecnico -: naturalmente non posso che ringraziare il presidente Sechi, con il quale è sempre rimasto in piedi un rapporto di stima e amicizia. Ci siamo sentiti per parlare di questa stagione e abbiamo subito trovato l'intesa, insieme con il direttore Sassu e con Paolo Orecchioni che sarà ancora figura importante come mio vice in panchina».

Un ritorno voluto fortemente dalle parti ma che rientra nella scia della continuità del lavoro: «Non era facile togliersi il Tempio dalla testa, non solo perché qui ho vinto un campionato - sottolinea Cantara - ma anche perché si tratta di una piazza che ha un sapore speciale, con una tifoseria attenta e partecipe, dei trascorsi da onorare e un gruppo dirigente giovane e motivato. La Società sta lavorando bene, lo ha fatto anche lo scorso anno ma questo sarà un campionato ancora diverso, perché con i fuoriquota bisogna fare altri ragionamenti, legati al numero dei giovani in rosa. Siamo già al lavoro per costruire il gruppo che sarà protagonista».

