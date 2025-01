Inizia questo weekend la caccia allo scudetto della MATEX Marabadminton Academy nel campionato di Serie A di Badminton. La squadra sarda, dopo le sconfitte nelle finali del 2021, 2023 e 2024 e dopo la storica vittoria nella Club European Championships del 2023, si presenta ai cancelli di partenza della nuova stagione con una formazione in gran parte nuova e sicuramente attrezzata per sognare in grande. Senza più Gianna Stiglich e Malena Norrman, due delle protagoniste della storica vittoria di Oviedo nel 2023, passate rispettivamente nelle file di Modena e di Brescia, la squadra sarda di Maracalagonis si presenta però senza dubbio come la regina del mercato. Julien Maio, strappato al BC Milano campione in carica e Lea Palermo, insieme formano una coppia di doppio misto di livello mondiale. Ad essa si aggiungono per il 2025 la fortissima promessa danese Benedicte Sillassen e l'italo peruviana Inés Castillo, che ha rappresentato il Perù ai giochi olimpici di Parigi 2024. Tra i confermati spiccano il 4 volte campione italiano Christopher Vittoriani, gli esperti danesi Christoffer Holm e Ann-Sofie Husher, l'emergente Adriano Viale e le giovani promesse della nazionale italiana Matteo Massetti e Thomas Bianchi. Per la prima volta in questo weekend la squadra affronterà le fatiche di campionato senza avere in panchina il suo coach Rosario Maddaloni, rimasto a Cagliari per la nascita nella notte di venerdì, della piccola Aurora. Non poteva esserci inizio ed auspicio migliore per la nuova avventura.

Si giocherà domani e domenica a Malles, in Alto Adige. Questo il calendario: domani alle 13,30, il Marabadminton affronterà il Modena, e alle 17, il Chiari. Domenica ore 9, terza gara contro BC Milano.

«In un campionato che vede nell'edizione 2025 almeno 8 squadre su 10 che si sono rinforzate, a testimonianza di un livello tecnico in costante aumento, la squadra sarda - dice il professor Andrea Delpin, presidente regionale delle federazione di badminton – è attesa nel primo weekend del campionato da tre sfide difficili. Sabato due incontri, il primo con Modena dove l'ex Gianna Stiglich proverà senz'altro a giocare un brutto scherzo ai suoi ex compagni, poi contro la Farco Chiari dell'olimpionico azzurro Giovanni Toti. Ma il vero match clou dell'intero weekend sarà lo scontro di domenica, la rivincita della finale scudetto 2024 contro i campioni in carica del BC Milano con i quali la compagine sarda, dopo averne interrotto il settennale dominio nel 2021, hanno costruito nel corso degli anni forse la più accesa rivalità del campionato».

«Intanto il movimento-chiude Delpin-cresce anche in Sardegna facendo sperare in un grande futuro di questa disciplina sportiva che nell'isola è già arrivata a risultati straordinari col Marabadminton».

