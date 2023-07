Si è chiusa, a Marrubiu, la 19sima edizione del “Memorial Gesuino e Angelino Fenu – Streetball Basket”.

Organizzato da Polisportiva Marrubiu e Centro Minibasket, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha visto la partecipazione di quasi cento atleti, per due settimane; nel tardo pomeriggio protagonisti i piccoli atleti, dai 3 ai 14 anni, del Centro Minibasket Marrubiu, mentre con il calare della notte si sono dati battaglia le categorie Open e Amatori. A vincere la categoria Open sono stati i “Mago Dadi” che in finale hanno sconfitto i Cleveland Cadavers, mentre nella categoria Amatori vittoria di “Prama” contro i “KB24 Mamba”.

Un’edizione 2023 che si chiude con il segno positivo, confermando la grande partecipazione del pubblico e degli atleti, come sottolinea il presidente della Polisportiva Marrubiu, Luca Valongo: “Siamo molto contenti – conferma Valongo - di come è andato il Memorial. Tanta gente ogni sera ad assistere le partite, in particolare tanti ragazzi che hanno partecipato, anche attivamente, alle due settimane di partite. Ringraziamo tutti i partecipanti e tutte le persone che ci hanno aiutato. La speranza è di poter ripetere il torneo, magari anche meglio, il prossimo anno”.

© Riproduzione riservata