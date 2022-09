Dall’Oriente per un mese, l’Hermaea Olbia accoglie Mari Yamada: il libero giapponese affronterà un stage con la squadra gallurese che prepara la nona stagione consecutiva nella A2 femminile di volley.

Classe 1990, la giocatrice con trascorsi nella massima serie del suo Paese e il desiderio mai abbandonato di mettersi alla prova in quello italiano, sarà aggregata al gruppo dal 30 settembre al 1° novembre, ma non potrà giocare gare ufficiali insieme alla formazione allenata da Dino Guadalupi: il suo innesto sarà comunque prezioso per aumentare la qualità degli allenamenti.

“Desidero ringraziare la società, lo staff e le compagne di squadra per l’opportunità che mi è stata concessa”, dice Yamada. “Spero di sfruttare al meglio questa sfida per ritagliarmi una nuova vita: non vedo l’ora di iniziare”.

Soddisfatto anche Michelangelo Anile. “Siamo molto contenti: questa collaborazione ci aiuterà a far conoscere la nostra società a livello internazionale”, spiega il direttore generale dell’Hermaea. “Ci farà piacere, inoltre, mostrare le qualità in difesa e ricezione di Yamada alle atlete del nostro settore giovanile”.

