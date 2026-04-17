È sempre Andrea Sanna il re dei bomber nel girone A di Promozione. Con la doppietta nell’ultima giornata, l’attaccante della capolista Terralba ha raggiunto quota ventisette reti. Avanza anche Marco Gianoli, attaccante della Tharros, anche lui autore di una doppietta: per il giocatore biancorosso i gol salgono a ventuno. Restano stabili Angelo Marci (Guspini), a quota diciannove, e Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia), fermo a sedici. Dopo la coppia formata da Massimo Pibiri (Arborea) e Roberto Cappai (Villacidrese), entrambi a quattordici marcature, Lorenzo Camba (Cus Cagliari) ha firmato il tredicesimo centro stagionale.

Nel girone B, Domenico Saba mette pressione al capocannoniere Diego Barboza. L’attaccante dell’Alghero, in testa con trentadue reti, sente il fiato sul collo del bomber del Bonorva che, grazie alla tripletta dell’ultimo turno, è salito a quota ventotto. Alle loro spalle tutto invariato, con Gavino Molozzu (Atletico Bono) a venti gol e la coppia formata da Alessio Virdis (Alghero) e Santiago Mateucci (Coghinas) a diciannove. Sale invece a diciotto Antonio Mossa (Luogosanto), autore di una doppietta.

GIRONE A

27 RETI: Andrea Sanna (Terralba).

21 RETI: Marco Gianoli (Tharros).

19 RETI: Angelo Marci (7 rig.) (Guspini).

16 RETI: Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).

14 RETI: Massimo Pibiri (1 rig.) (Arborea); Roberto Cappai (1 rig.) (Villacidrese).

13 RETI: Lorenzo Camba (3 rig.) (Cus Cagliari).

12 RETI: Gianluca Reginato (Selargius).

11 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) (Arborea); Mattia Pinna (2 rig.) (Atl. Cagliari); Ezequiel Cordoba (1 rig.) (Guspini).

10 RETI: Alberto Usai (2 rig.) (Selargius); Marco Lonis (2 rig.) (Tharros); Nicolò Agostinelli, Matteo Atzei (Villacidrese).

9 RETI: Marco Sanna (Calcio Pirri).

8 RETI: Matheus Leite Mendes (3 rig.) (Baunese); Riccardo Pulcrano (Castiadas); Gianluca Riep (Guspini); Edoardo Sedda (Ovodda); Raffaele Picciau (5 rig.) (Uta 2020); Luca Muscas (Villacidrese).

GIRONE B

32 RETI: Diego Barboza (6 rig.) (Alghero).

28 RETI: Domenico Saba (7 rig.) (Bonorva).

20 RETI: Gavino Molozzu (4 rig.) (Atl. Bono).

19 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).

18 RETI: Antonio Mossa (1 rig.) (Luogosanto).

17 RETI: Marcelo Gavim Bruno (2 rig.) (Macomerese).

16 RETI: Juan Vera Rubio (1 rig.) (Castelsardo 3, Macomerese 13); Mattia Asara (6 rig.) (Castelsardo); Predrag Radovanovic (2 rig.) (Coghinas).

15 RETI: Edoardo Donati (1 rig.) (Arzachena); Gonzalo Ferro (3 rig.) (Ozierese); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).

13 RETI: Samuele Pinna (Bonorva); Victory Igene (2 rig.) (Usinese).

11 RETI: Michele Chelo (Bonorva); Claudio Fadda (2 rig.) (Bosa).

10 RETI: Augusto Bonivardi (3 rig.) (Arzachena); Gabriele Nieddu (Ghilarza); Esteve Bola Molina (Luogosanto); Mauro Felipe Pinto de Carvalho (Macomerese); Ruben Figueiras (Thiesi).

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