In Promozione si sono giocati sabato scorso cinque recuperi, due del girone B e tre del gruppo C. In quest’ultimo raggruppamento il bomber Domenico Saba è andato a segno contro la Macomerese. Ha realizzato la seconda rete (del 2-1 finale) decisiva per la vittoria. E’ balzato a sedici reti staccando Victory Igene (Sennori) che lo aveva raggiunto la settimana precedente. Con tredici reti ci sono Patrick Caetano Ferreira (Coghinas), Lamine Doukar (Stintino) e Sergio Damian Valenti (Tempio).

Nel girone B, è sempre in testa Antonio Pili (Idolo) con 14 gol seguito da Giuseppe Cocco (Atletico Bono) rimasto a secco nella sfida casalinga col Posada. Serralvo dell’Arborea ha realizzato l’ottava rete stagionale.

Nel girone A, completamente a riposo, il leader è Andrea Iesu (Villasimius) con 16 marcature.

GIRONE A



16 RETI

Andrea Renzo Iesu (Villasimius)



11 RETI

Mario Piras (1 rig.) (Cus Cagliari)



10 RETI

Matteo Cardia (Selargius)



8 RETI

Momo Cosa (Verde Isola)

Michel Milia (2 rig.) (Villamassargia)



7 RETI

Abdoulaye Mboup (5 rig.) (Castiadas)

Daniele Pilosu (1 rig.) (Castiadas)

Juan Martin La Valle (Villasimius)



6 RETI

Federico Anedda (Guspini)



5 RETI

Nicola Piras (1 rig.) (Asseminese 3, La Palma 1)

Jerem Sanyang (1 rig.) (Atl. Cagliari)

Francesco Pinna (Gonnosfanadiga)

Sergio Alberto Alvarez Castellano (2 rig.) (Guspini, ora al Li Punti)

Santiago Arnaudo (Villasimius)

Pape Ibrahima Diouf (Villasimius)

Enzo Caliendo Pereira (Villasimius)

Pierluigi Porcu (Villasimius)



GIRONE B



14 RETI

Antonio Pili (7 rig.) (Idolo)



12 RETI

Giuseppe Cocco (Atl. Bono)



11 RETI

Nicolas Carlander (1 rig.) (Barisardo 7, Paulese 4)

Yahya Jatta (Bittese)



9 RETI

Marco Atzeni (2 rig.) (Arborea)

Lorenzo Zela (2 rig.) (Posada)

Massimo Pibiri (4 rig.) (Santa Giusta)

Marco Boi (3 rig.) (Tortolì)



8 RETI

Alejandro Serralvo Gomez (1 rig.) (Arborea)

Mattia Muggianu (1 rig.) (Barisardo)

Giorgio Calvisi (2 rig.) (Bittese)



7 RETI

Gianluca Siazzu (Posada)

Luca Orrù (2 rig.) (Terralba)



6 RETI

Adrian Fernandez Clavero (1 rig.) (Paulese)

Matteo Lobina (Tortolì)



GIRONE C



16 RETI

Domenico Saba (7 rig.) (Usinese)



15 RETI

Victory Igene (4 rig.) (Sennori)



13 RETI

Patrick Caetano Ferreira (3 rig.) (Coghinas)

Lamine Doukar (Stintino)

Sergio Damian Valenti (4 rig.) (Tempio)



11 RETI

Fabio Nuvoli (3 rig.) (Sennori)



10 RETI

Heber Josè Chappino (Bonorva)



9 RETI

Hernan Salazar (1 rig.) (Bonorva)

Edoardo Donati (Luogosanto)



8 RETI

Andrea Usai (2 rig.) (Lanteri)

Federico Fernando Ferrari (1 rig.) (Macomerese)



6 RETI

Paolo Palmas (Lanteri 2, Tempio 4)

Gian Carlo Bombagi (2 rig.) (Porto Torres)

Nicola Dettori (1 rig.) (Stintino)

Maximiliano Timpanaro (Stintino)



© Riproduzione riservata