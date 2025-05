Appuntamento con la storia per la Freccia Parte Montis. La compagine mogorese, con il secondo posto nel Girone B di Prima Categoria alle spalle del Samugheo, prenderà ora parte ai playoff. Una coda di stagione che darà la possibilità all’undici allenato da Giancarlo Boi (da 6 stagioni sulla panchina della Freccia) di giocarsi un posto di primo piano nella graduatoria di ammissione al prossimo torneo di Promozione.

Al termine dell'ultima di campionato, vinta in casa per 3-0 contro il Segariu, è esploso il grande entusiasmo da parte del pubblico presente (Comunale affollato con oltre 300 spettatori presenti) e nell’intera comunità per il traguardo raggiunto. «Risultato grandissimo che nessuno di noi aveva preso in considerazione all’inizio del campionato», commenta il tecnico Boi. «Tutto merito di una società sana, con le idee chiare e di un gruppo di giocatori locali che permettono a chi arriva da fuori di star bene. Questa stagione meriterebbe una cornice particolare; abbiamo ringiovanito ancor di più la rosa delle passate stagioni e ora aver raggiunto questo traguardo da grandi soddisfazioni. Ci ha fatto capire che Mogoro ci tiene a noi ma soprattutto che con il sudore e duro lavoro si possono superare ostacoli impensabili».

Ora lo scontro contro la Baunese, seconda del Girone A. «Una delle squadre più attrezzate per fare il salto insieme al Thiesi», prosegue Boi. «È il terzo anno che arriva ai playoff. Tra le loro fila hanno un giocatore straordinario come Marco Nieddu, a cui non vedo l’ora di stringere la mano e complimentarmi per la sua straordinaria carriera. Sarà poi bello rivedersi con Edoardo Bonicelli, gran bel giocatore. La Baunese è forte in tutti i reparti con uomini esperti. Saranno due belle giornate di sport e di confronto. Il mio auspicio è quello di sempre, uscire dal campo a testa alta e vedere i miei giocatori felici».

