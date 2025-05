Il Norbello Giallo resta in serie A2 femminile di tennistavolo. Nei playout disputati a Terni nello scorso weekend, ha concluso l’inatteso allungamento della stagione con una vittoria e due pareggi. Ovelar, Lavrukhina e Di Meo hanno pareggiato 3-3 con il Novara e battuto 4-1 il Castelgoffredo. Con la salvezza acquisita altro pari, 3-3, nell’ultima partita con l’Athletic Club. Resta così invariato il numero delle squadre sarde nella prossima stagione, con Quattro Mori, TT Sassari e due squadre del Muravera e del Norbello.

A Terni erano in calendario le finali di serie C femminile, TT Sassari e Muravera festeggiano la promozione in serie B. Muravera con Aurora Piras, Anna Dessì e Claudia Melis (età media 16 anni) ha battuto Bisceglie per 3-2 nella finale. Sassari ha schierato Ana Brzan, Maria Laura Mura ed Elena Musio, in finale ha sconfitto 3-1 il Messina.

Per il Muravera è la terza promozione stagionale. In precedenza, le squadre maschili avevano vinto i campionati di serie A2 e B2.

