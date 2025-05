Si è svolta nella giornata di ieri la fase finale del campionato Allievi MSP di Basket. Una giornata ricca di gare, organizzata in collaborazione con la Gemma Basket. Numeroso il pubblico presente nei due impianti a disposizione dell’evento (in via Stazione e via Farina), durante il quale si sono assegnati i titoli “Gold” e “Silver”.

Nella finalissima “Gold” è il Panda Monserrato a conquistare il titolo. Superato in finale un mai domo Serramanna per 45-34, al termine di una gara combattuta in cui i ragazzi di coach Gian Marco Togugnaz hanno mostrato grande compattezza e lucidità nei momenti chiave. Trascinati da Lorenzo Togugnaz, autore di 18 punti, i monserratini hanno costruito il successo nel corso dei primi due quarti (11-7 al 10’ e 25-14 al 20’), contenendo poi il ritorno di Serramanna nel terzo periodo e chiudendo con autorità nell’ultimo parziale. Per il Panda si tratta del secondo titolo stagionale, dopo quello ottenuto dalla squadra femminile nella categoria Open. Il Serramanna, guidato dal tecnico Gianluca Cadelano, ha lottato fino alla fine grazie alle prove di Ruggeri (14 punti) e Pintus (10), ma ha dovuto arrendersi alla maggiore profondità del roster avversario.

Nella Finale “Silver”, invece, è stata l’Astro Cagliari a festeggiare, battendo la Phoenix Sport Club Capoterra per 33-24. La squadra di coach Riccardo Figari ha iniziato la gara con grande intensità, chiudendo il primo quarto avanti 9-0, e gestendo poi il vantaggio con ordine e concretezza. Decisiva la prestazione di Carlo Cabras, miglior realizzatore dell'incontro con 19 punti. Phoenix ha provato a rientrare in partita nel secondo tempo, affidandosi ai canestri di Farigu e Ciabatti (7 punti ciascuno), ma non è riuscita a colmare il divario iniziale.

I Tabellini delle finali.

Finale Gold

Panda - Serramanna 45-34

Panda Monserrato: Rais, L. Togugnaz 18, Alfonso 4, Rianò, Mantega 8, Sunda, Mestosi, Schintu, Casu, Tidu 4, Lobina 4, Galasso, Guarino, Pani 4, Espa, Locci, Tavolacci 3, Nonnoi. Allenatore Togugnaz.

Basket Serramanna: Aroni, Ruggeri 14, Sale 2, Cireddu 3, Pitzalis, Orrù, Putzolu, Pintus 10, Etzi 2, Narducci 3, Giovine, Mocci. Allenatore Cadelano.

Arbitri: Murino, Spiga e Comella.

Parziali: 11-7; 25-14; 34-30; 45-34.

Finale Silver

Phoenix - Astro 24-33

Phoenix Sport Club: P. Falchi, Farigu 7, L. Falchi, Marras, Madeddu, Morini, Ciabatti 7, Matta 2, Musetti 2, Schermerhorn, Solla, M.J. LasiC 6, Demarchi, Lampis, Rinoti. Allenatore Puddu.

Astro: Porcu, Serra 3, Mascia, De Vita, Boi, Pili, Lai, Murgia, Pitzanti 2, Cabras 19, Siccardo, Locci, Mboup, Mura, Calabrò 2, Porcheddu 7. Allenatore Figari.

Arbitri: Murino e Spiga.

Parziali: 0-9; 9-13; 15-20; 24-33.

