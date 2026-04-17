Sono ora in due al comando della classifica marcatori di Eccellenza. L’attaccante della capolista Ossese, Blas Dante Tapparello, grazie alla rete nella cinquina inflitta dai bianconeri al Lanusei, ha agganciato a quota quindici Ousmane Baldè del Buddusò.

Alle loro spalle si forma un’altra coppia: Alfredo Francisco Martins (Lanusei) è stato raggiunto da Kaio Piassi (Ilvamaddalena). I due sono a quota quattordici reti.

Una sfida appassionante anche tra i marcatori, a due giornate dal termine del campionato.

A seguire, a quota dodici, un altro aggancio: Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio) ha raggiunto Caio De Cenco (Ilvamaddalena).

15 RETI: Ousmane Baldè (7 rig.) (Buddusò); Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese).
14 RETI: Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Alfredo Francisco Martins (2 rig.) (Lanusei).
12 RETI: Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Bruno Lemiechevsky Melessi (3 rig.) (Tempio).
11 RETI: Tomas Ezequiel Pavone, Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Marco Caggiu (Nuorese).
10 RETI: Nicolas Martin Capellino, Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias).
9 RETI: Vittorio Attili (1 rig.) (Ilvamaddalena); Lucas Siamparelli (1 rig.) (Santa Teresa); Mauro Ragatzu (1 rig.) (Sant'Elena 8, Villasimius 1).
8 RETI: Niccolò Moreo (Calangianus).
7 RETI: Ognjen Mudrinski (Atletico Uri); Nicola Mereu (Lanusei); Massimiliano Manca (2 rig.) (Nuorese); Marcos Mainardi (2 rig.) (Ossese); Filippo Littarru (2 rig.) (Taloro Gavoi); Nahuel Menseguez (1 rig.) (Tortolì).
6 RETI: Nicolas Ricci (2 rig.) (Atletico Uri); Mattia Zappino (1 rig.) (Taloro Gavoi); Samuele Spano (1 rig.) (Tempio).

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