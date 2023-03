Nel girone A di Promozione è sempre Andrea Iesu (Villasimius) il re dei bomber con venti reti. Ma il protagonista dell’ottava giornata è stato l’attaccante del Castiadas. Abdoulaye Mboup ha firmato una tripletta nella partita casalinga contro il Selargius. Per l’ex Sant’Elena i gol sono quattordici. Sale a dodici Mario Piras (Cus Cagliari), autore del gol vittoria dei cussini contro la capolista Villasimius. Sono sempre reti importanti quelle messe a segno da Christian Testa dell’Andromeda. Il giocatore giallonero è un gran protagonista della risalita della squadra di Siurgus Donigala. «Sono contento per il gol di domenica scorsa contro l’Atletico Cagliari», dice Testa, «perché ha consentito alla squadra di conquistare altri tre punti che permettono di sperare nella salvezza. Non abbiamo però ancora fatto nulla. Dobbiamo stare concentrati».

Nel gruppo B, classifica praticamente invariata con Antonio Pili (Idolo) sempre in testa con sedici reti. In seconda posizione, con dodici reti, Giuseppe Cocco dell’Atletico Bono è stato raggiunto da Yahya Jatta (Bittese).

Lotta avvincente nel girone C. Adesso in testa c’è l’attaccante del Tempio, Sergio Damian Valenti con diciassette reti in grande evidenza, non solo per il gol, nel big match (vinto) contro l’Usinese. Un gradino sotto Victory Igene (Sennori) e Domenico Saba (Usinese) sono stati agganciati da Lamine Doukar (Stintino). Fermo a quindici Patrick Caetano Ferreira (Coghinas).

GIRONE A



20 RETI

Andrea Renzo Iesu (Villasimius)



14 RETI

Abdoulaye Mboup (9 rig.) (Castiadas)



12 RETI

Mario Piras (1 rig.) (Cus Cagliari)



11 RETI

Michel Milia (3 rig.) (Villamassargia)



10 RETI

Matteo Cardia (Selargius)

Momo Cosa (Verde Isola)



9 RETI

Juan Martin La Valle (Villasimius)



8 RETI

Federico Anedda (Guspini)



7 RETI

Daniele Pilosu (1 rig.) (Castiadas)



6 RETI

Jerem Sanyang (1 rig.) (Atl. Cagliari)

William Tronu (2 rig.) (Selargius 2, La Palma 4)



5 RETI

Nicola Piras (1 rig.) (Asseminese 4, La Palma 1)

Christian Muscas (Cortoghiana)

Francesco Pinna (Gonnosfanadiga)

Federico Porru (Guspini 4, Selargius 1)

Fabrizio Frau (Guspini)

Sergio Alberto Alvarez Castellano (2 rig.) (Guspini, ora al Li Punti)

Davide Vitellaro (1 rig.) (Orrolese)

Santiago Arnaudo (Villasimius)

Pape Ibrahima Diouf (Villasimius)

Enzo Caliendo Pereira (Villasimius)

Pierluigi Porcu (Villasimius)



GIRONE B



16 RETI

Antonio Pili (7 rig.) (Idolo)



12 RETI

Giuseppe Cocco (Atl. Bono)

Yahya Jatta (Bittese)



11 RETI

Nicolas Carlander (1 rig.) (Barisardo 7, Paulese 4)

Marco Boi (5 rig.) (Tortolì)



10 RETI

Gianluca Siazzu (Posada)

Massimo Pibiri (4 rig.) (Santa Giusta)



9 RETI

Marco Atzeni (2 rig.) (Arborea)

Mattia Muggianu (1 rig.) (Barisardo)

Giorgio Calvisi (3 rig.) (Bittese)

Lorenzo Zela (2 rig.) (Posada)



8 RETI

Alejandro Serralvo Gomez (1 rig.) (Arborea)

Luca Orrù (2 rig.) (Terralba)



7 RETI

Nicola Tolu (Fonni)

Manuel Piras (Terralba)



6 RETI

Mauro Calvia (2 rig.) (Abbasanta)

Adrian Fernandez Clavero (1 rig.) (Paulese)

Marco Murgia (Posada)

Matteo Lobina (Tortolì)



5 RETI

Davi Dias Braga (2 rig.) (Barisardo)

Mohamed Sylla (Idolo)

Henrique Canela (1 rig.) (Siniscola)

Giorgio Loddo (Siniscola)

Manuele Porru (2 rig.) (Terralba)

Ignacio Marroquin (Tonara)

Francesco Melis (Tonara)

Edoardo Bonicelli (Tortolì 4, Idolo 1)





GIRONE C



17 RETI

Sergio Damian Valenti (6 rig.) (Tempio)



16 RETI

Victory Igene (5 rig.) (Sennori)

Lamine Doukar (Stintino)

Domenico Saba (7 rig.) (Usinese)



15 RETI

Patrick Caetano Ferreira (4 rig.) (Coghinas)



13 RETI

Hernan Salazar (1 rig.) (Bonorva)

Federico Fernando Ferrari (1 rig.) (Macomerese)



11 RETI

Heber Josè Chappino (Bonorva)

Fabio Nuvoli (3 rig.) (Sennori)



9 RETI

Edoardo Donati (Luogosanto)



8 RETI

Paolo Palmas (Lanteri 4, Tempio 4)

Andrea Usai (2 rig.) (Lanteri)



7 RETI

Gian Carlo Bombagi (2 rig.) (Porto Torres)

Mariano Solinas (Thiesi)



6 RETI

Nacho Lerech (Bonorva)

Sebastiano Canu (Buddusò)

Nicola Dettori (1 rig.) (Stintino)

Maximiliano Timpanaro (Stintino)





