Archiviata la sosta estiva, il pilota sassarese Omar Magliona torna in pista nel weekend, a Vallelunga, per la quarta prova del Master Tricolore Prototipi organizzato dal Gruppo Peroni Race. Il programma prevede le libere nella giornata di domani, le qualifiche in quella di sabato (11.20) e infine le due manche di gara, nella giornata di domenica, alle 10.20 e alle 18.

Sul circuito laziale, Magliona, al volante della Norma M20 Fc del Team Cms, aveva già ben figurato nella gara d’esordio, in cui era arrivato un doppio e prezioso successo. Dopo tre round, il nove volte campione italiano di Velocità Montagna ha 87 punti e, a tre prove dalla fine, è a 8 lunghezze dalla vetta.

“Qualche mese fa con la squadra fummo praticamente perfetti a Vallelunga, circuito che non conoscevo ma che mi ha esaltato immediatamente. Sarà bello tornarci in un weekend spartiacque del campionato, che finalmente riparte”, ha commentato Magliona. “Non sarà facile e per me, che ho ancora una relativa esperienza in pista, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, ma ce la metteremo tutta per far bene. L’obiettivo è tornare a festeggiare sul podio e restare in piena corsa per il titolo in vista degli appuntamenti finali”.

Rally Terra Sarda. Intanto aperte da ieri al prossimo 28 settembre le iscrizioni al 10º Rally Terra Sarda, che si disputerà in Gallura, tra Tempio e Porto Cervo dal 7 al 9 ottobre. La gara sarà valida per il Ter (Tour European Rally) e la Coppa Rally di Zona 9, oltre che per R Italian Trophy, Michelin Zone Rally Cup e Peugeot Rally Regional Cup. Nelle stesse date si correrà anche il 2º Rally Terra Sarda Storico, a cui sarà possibile iscriversi fino al 3 ottobre.

La data Sarda del Ter, che prevede 11 speciali e 73 km cronometrati, sarà decisiva per l’assegnazione del titolo assoluto, conteso dagli svizzeri Ivan Ballinari e Jonathan Michellod e dal neozelandese Hayden Paddon, del Ter Junior, delle due ruote motrici e del Ladies Trophy, con l’italiana Rachele Somaschini tra le favorite.

© Riproduzione riservata