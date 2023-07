Nella giornata di ieri la Tharros ha ufficializzato la nuova guida tecnica della formazione femminile. Sarà Luca Suella il tecnico della prima squadra nel prossimo torneo di Serie C. «La scelta della società – si legge nel comunicato del sodalizio biancorosso – è ricaduta su un mister motivato che ha già grande esperienza e conoscenza del calcio femminile. Una scelta dove il club intende mantenere il suo impegno per lo sviluppo e progresso del calcio femminile».

Suella, da allenatore, ha un passato con l’Asseminese in Eccellenza sino al dicembre 2021/2022; ha ricoperto il ruolo di vice allenatore, in due esperienze (prima in Eccellenza, poi in Promozione), alla San Marco Assemini, e infine ha guidato l’Atletico Oristano in C femminile (2018/2019).Prenderà il posto di Lella Giglio che non ha rinnovato l’accordo.

«La SPD Tharros 1905 – si legge nella nota della società oristanese - rispetta profondamente la decisione dell'allenatrice Giglio e la ringrazia per il contributo significativo che ha dato durante l'ultima stagione. Auguriamo a Lella il meglio per il suo futuro personale e professionale». Alla guida della Tharros, la Giglio ha ottenuto la promozione in Serie C, ha vinto la Coppa Italia Regionale, raggiungendo poi la finale Nazionale.

