Il sassarese Luca Rusani, 43 anni, è il nuovo allenatore della Lanteri, compagine di Sassari che milita nel campionato di Promozione.

Prende il posto di Giuliano Robbi. Ex valente centrocampista (anche della Torres), Rusani l'anno scorso ha condotto dalla panchina il Calangianus dalla Promozione all'Eccellenza.

«Ci è sembrata la scelta migliore - afferma il ds Francesco Sini -. La decisione della società è stata pressoché unanime. Luca è un grande uomo di calcio e l'ha dimostrato sia da giocatore che da allenatore. Con lui un programma almeno triennale».

Carico anche Luca Rusani. «Entro a fare parte di una società seria - dice - con un impianto sportivo all'avanguardia. Ci sono tutte le condizioni per impostare un buon lavoro».

Stasera Luca Rusani condurrà il primo allenamento. Domenica per la Lanteri trasferta a Buddusò. I sassaresi sono al nono posto in graduatoria, con 12 punti in 11 partite.

