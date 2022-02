Sogna Ossi, sogna l’Ossese. I bianconeri non si fermano più. Dopo la sconfitta di Porto Rotondo hanno inanellato 7 risultati utili consecutivi: 6 vittorie ed un pareggio esterno, a Bosa, che hanno condotto la squadra al secondo posto in classifica (39 punti) nel campionato di Eccellenza, in compagnia del Taloro Gavoi, preceduta solo dalla Ferrini di Cagliari. La ciliegina sulla torta la vittoria di ieri in trasferta (1-0) nel recupero contro l'Ilvamaddalena, al termine di una partita aspra e combattuta, al cospetto di una formazione che è attualmente tra le favorite del torneo, al quarto posto in graduatoria. Mattatore della gara il possente centravanti Michele Chelo, 28 anni, autore della rete decisiva. E sono 13 in stagione, tra campionato e Coppa. "Siamo in grande crescita e lo stiamo dimostrando - spiega l'attaccante -. Per il primato ora ci siamo anche noi, ma non sono più ammessi cali di tensione, che specie ad inizio campionato ci sono costati cari". In effetti un avvio di stagione al di sotto delle aspettative ha pesato non poco. Ma ora sembra che tutto sia risolto. La squadra gira a meraviglia ed ha assimilato gli schemi del tecnico Giampiero Loriga, ossese doc e insegnante di un calcio veloce e di profondità. "Abbiamo cambiato modo di giocare e anche per questo abbiamo sofferto nelle prime gare - afferma quest'ultimo -. Da diversi turni i meccanismi sono più oleati e la squadra ha una precisa fisionomia". Fondamentale sull'aspetto tattico il recente ingaggio dal Latte Dolce del centrale difensivo Simone Patacchiola. "Sta dando un notevole contributo - precisa Loriga - Non solo sul campo, ma anche negli spogliatoi". Domenica prossima per l'Ossese impegno casalingo contro il Castiadas, che non è certo la squadra materasso di qualche domenica fa. "Guai a sottovalutarla - aggiunge il ds Antonello Ibba -. Non intendiamo commettere gli sbagli di inizio stagione".

