Lorenzo Carboni si qualifica nel tabellone principale a BiellaIl diciannovenne algherese supera i due turni di qualificazione nell'Atp Challenger piemontese
Lorenzo Carboni si qualifica per il tabellone principale dell'Atp Challenger di Biella.
Il diciannovenne algherese (numero 450 della classifica mondiale, suo best ranking) ha battuto due wild card: 6-1, 6-0 all'esordio contro il francese Matthieu Roehrich e 4-6, 7-6(4), 6-2 a Iannis Miletich (747 Atp).
Carboni esordirà oggi nel main draw, affrontando il croato Luka Mikrut (256 Atp, best ranking anche per lui).
In doppio, l'algherese giocherà (probabilmente domani) in coppia con Simone Agostini contro Enrico Dalla Valle e Giovanni Oradini.