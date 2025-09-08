Tennis, doppio best ranking per Lorenzo CarboniIl 19enne algherese continua la sua scalata nelle classifiche mondiali Atp di singolare e doppio
Lorenzo Carboni continua la sua scalata nelle classifiche mondiali Atp di singolare e doppio.
Grazie alla finale di doppio nell'Atp125 Challenger di Genova concluso ieri e all'Itf di Lesa vinto in singolare due settimane fa, il 19enne algherese festeggia oggi il suo best ranking in entrambe le classifiche mondiali.
Carboni sale nella casella numero 450 nella classifica di singolare (+114 rispetto alla precedente), mentre in doppio diventa il 368esimo giocatore al mondo (+223).