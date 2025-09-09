Lorenzo Carboni è stato sconfitto al primo turno nel tabellone principale dell'Atp Challenger di Biella.

Il 19enne algherese (numero 450 della classifica mondiale, suo best ranking) ha perso 6-1, 6-4 dal croato Luka Mikrut (256 Atp, best ranking anche per lui).

In doppio, l'algherese giocherà domani (secondo incontro sul Campo 3, a partire dalle 11) in coppia con Simone Agostini contro Enrico Dalla Valle e Giovanni Oradini.

