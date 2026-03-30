Sconfitta per Lorenzo Carboni nel turno decisivo delle qualificazioni dell'Atp Challenger 75 di Barletta.
Nell'Open Città della Disfida-Trofeo Lapietra (montepremi 97640euro), il 20enne algherese, numero 483 della classifica mondiale, è stato sconfitto 6-1, 6-3 da Francesco Forti (600 Atp).

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