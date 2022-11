Oltreché con la forza dell’avversario, domenica a Carrara l’Olbia dovrà fare i conti con l’orario della partita e con le squalifiche di Contini, Minala ed Emerson.

Al “Dei Marmi” si giocherà a mezzogiorno, una prima assoluta per la squadra di Roberto Occhiuzzi, che partirà per la Toscana domani sera. Ma l’inconsueto orario del match della 14ª giornata di Serie C, applicato quest’anno dalla Lega Pro per combattere la crisi energetica, sembrerebbe non preoccupare l’allenatore dei bianchi, che dopo il 2-2 in rimonta col fanalino di coda San Donato Tavarnelle ha dichiarato che a Carrara si andrà per vincere. Avversario permettendo. Dopo la sconfitta col Fiorenzuola la squadra di Alessandro Dal Canto ha, infatti, gli stessi propositi di successo, forte di un migliore trend e di una migliore classifica, dove, con 22 punti, doppia i galluresi nella parte alta della graduatoria del girone B.

Quanto alle squalifiche, se Contini ha rimediato 2 giornate per l’espulsione di domenica e Minala salterà l’appuntamento con la Carrarese per somma di ammonizioni, Emerson è stato sanzionato “per condotta irriguardosa” verso l’arbitro e il quarto uomo al termine del match del “Nespoli”.

Rientra però Sueva dopo lo stop per squalifica contro il San Donato, e il nuovo acquisto Mordini, ufficializzato ieri, è pronto a debuttare con la maglia bianca. Magari proprio contro i marmiferi.

