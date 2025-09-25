Due cambi, già nel primo tempo e già in svantaggio, Furtado, che entra e segna il gol del pareggio a inizio ripresa, Biancu che completa l’opera firmando in un amen la rete del sorpasso e il grande carattere di tutta la squadra. Nel 2-1 in rimonta dell’Olbia contro l’Atletico Lodigiani c’è tutto questo.

Nella vittoria (seconda consecutiva) maturata al Nespoli nel turno infrasettimanale valido per la 4ª giornata di Serie D la squadra di Giancarlo Favarin supera ogni limite – in primis quello di una preparazione iniziata in netto ritardo, con un gruppo incompleto – e conferma i segnali di crescita intravisti nelle precedenti gare. E, allora, a ben vedere, 8 punti e il secondo posto in classifica in coabitazione con Scafatese (tra le grandi favorite per il titolo), Flaminia e Trastevere non stupiscono. Di certo, non stupiscono l’allenatore dei bianchi, che nel post partita ha ammesso che ci avrebbe scommesso.

“È stata una vittoria sofferta, ma lo saranno tutte: se si vince, va sempre bene”, ha detto Favarin ieri dopo il triplice fischio nella sala stampa del Nespoli. “Abbiamo fatto troppa accademia nel primo tempo, probabilmente anche a causa della stanchezza accumulata dopo la gara di sabato, ma nella ripresa ci siamo ripresi e abbiamo meritato di vincere”.

Il tempo dei festeggiamenti è tuttavia già finito: questo pomeriggio si torna al lavoro per preparare la partita di domenica sul campo della “big” Nocerina, anticipata alle 14.30.

© Riproduzione riservata