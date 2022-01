L’Olbia saluta Paolo Tornaghi. Dopo il prestito con diritto di riscatto di Luca Palesi all’Ancona Matelica, il club gallurese ufficializza la rescissione del contratto col portiere ex Pro Patria, tornato in bianco a novembre dopo l’infortunio di Giuseppe Ciocci.

Il pieno recupero dell’ex Primavera del Cagliari rende evidentemente non più necessaria la presenza di Tornaghi a Olbia, la cui seconda esperienza in Gallura dopo la buona annata maturata nel campionato di Serie C 2020/21 è durata giusto due mesi, periodo durante il quale il 33enne estremo difensore di Garbagnate Milanese non è mai stato impiegato.

Il saluto. “La Società rende noto di aver raggiunto un'intesa con il giocatore Paolo Tornaghi per la rescissione consensuale del contratto. Il Club ringrazia Tornaghi”, si legge nel comunicato diramato questo pomeriggio dall’Olbia Calcio, “per la grande professionalità esibita in queste settimane e per il senso di appartenenza mostrato nei confronti dell'Olbia e di tutta la famiglia bianca. A lui, la Società formula i migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni”.

Prosegue così “in uscita” il mercato invernale dei bianchi, che potrebbe tuttavia ufficializzare nei prossimi giorni i primi acquisti di gennaio.

