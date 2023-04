Stavolta l’Olbia non si tira indietro, e fa quello che deve fare vincendo lo scontro diretto con l’Alessandria, sconfitta questo pomeriggio al “Nespoli” 4-0 con doppiette di Dessena e Ragatzu.

Dessena è al quarto gol con i bianchi in nove match, Ragatzu sale a quota 16 in stagione e a quota 76 in carriera in campionato. Come informa l’Olbia Calcio, sono stati superati Misani e Rassu, che erano a quota 74

A 4 giornate dalla fine del campionato di Serie C la squadra di Roberto Occhiuzzi conquista 3 punti fondamentali in ottica salvezza, issandosi a quota 38 in classifica e allungando sulla zona retrocessione. Merito di una partita guardinga, controllata nel primo tempo e capitalizzata nella ripresa, nella quale arrivano i gol dell’ex capitano del Cagliari, al quarto centro con la maglia bianca, e del fantasista quartese, sempre più bomber dell'Olbia con 16 gol.

Al 23’ Dessena scambia con Ragatzu prima di siglare di testa il vantaggio dei galluresi. Il bis al 30’ da angolo di Emerson. Il tris è di Ragatzu su assist di Arboleda allo scadere. Poi, però, il portiere ospite Liverani atterra La Rosa in area, l’arbitro indica il dischetto e Ragatzu cala il poker nel recupero.

Da segnalare anche tre legni, tutti nella prima frazione di gioco: due colpiti dai galluresi con Corti e Emerson e uno dai piemontesi con Sylla. Adesso, sotto con la Recanatese, avversaria giovedì in trasferta nel turno pre pasquale.

