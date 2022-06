Aspettando l’allenatore, che salvo sorprese sarà l’ex Cosenza Roberto Occhiuzzi, l’Olbia prova ad abbozzare la squadra che affronterà la prossima stagione in Serie C.

Prolungato il contratto di un anno a Daniele Ragatzu, Luca La Rosa ed Emerson, ufficializzato giusto ieri, e considerato che il calciomercato aprirà il 1° luglio (per chiudere il 1° settembre), si guarda, tanto per cominciare, ai giovani e ai prestiti in scadenza a fine mese. Torneranno al Cagliari il portiere Giuseppe Ciocci, il difensore Salvatore Boccia, i centrocampisti Riccardo Ladinetti, Nunzio Lella e Roberto Biancu e l’attaccante Massimiliano Manca: in particolare, Ladinetti, Lella e Biancu sembrano destinati a partire in ritiro con la prima squadra, dove il neo tecnico rossoblù Fabio Liverani potrà valutarli in vista del campionato di Serie B, ma non è escluso che la stessa sorte tocchi a Ciocci e a Boccia.

Rientreranno alla base, rispettivamente al Genoa e alla Cremonese, anche Luca Chierico e Fausto Perseu. Dopodiché si vedrà: per alcuni è possibile il rinnovo del prestito, per altri l’acquisto a titolo definitivo da parte dell’Olbia, ma è chiaro che molto dipenderà dalla volontà del nuovo allenatore, atteso in settimana, e dagli obiettivi stagionali dopo la splendida annata culminata con la conquista degli storici playoff per la Serie B con passaggio del primo turno.

