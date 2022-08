Finalmente il campionato. L’Olbia torna in campo oggi per preparare la sfida della 1ª giornata di Serie C, che la opporrà domenica al “Nespoli” al Pontedera.

Chiusa la pre season col test in famiglia con la Primavera, da adesso in poi si fa sul serio, con cinque partite nel mese di settembre, tra le quali l’infrasettimanale del 14 in casa con la Vis Pesaro.

Alla ripresa degli allenamenti si valutano le condizioni di alcuni giocatori, come Nanni e Secci, assenti sabato nel test di Tanca Ludos, mentre a 2 giorni dalla chiusura del mercato Christian Arboleda e Simone Pinna cercano collocazione altrove, “vittime” della regola della rosa a 24 giocatori più un 2003 (Boganini) e di operazioni in entrata che hanno finito per spingerli fuori lista.

Nel frattempo, il club ha ufficializzato gli staff tecnici delle squadre del settore giovanile, diretto dal nuovo responsabile Emiliano Bechere, allenatore l’anno scorso dell’Under 17: la Primavera è stata affidata a Oberdan Biagioni, già tecnico della prima squadra in tre stagioni tra il 2013 e il 2016 e lo scorso anno sulla panchina del Lanusei in Serie D.

L’Under 17 è stata invece affidata a Stefano Medda, l’Under 15 a Giovanni Sanna e l’Under 14 a Nicolò Selis, che allenerà anche l’Olbia Calcio femminile.

© Riproduzione riservata