La voglia di riscatto dell’Olbia rimane in Gallura: al “Romeo Neri” vincono i padroni di casa del Rimini, che con un netto 3-0 si aggiudicano il match della 4ª giornata di Serie C, giocato questo pomeriggio.

Dopo lo 0-1 casalingo con la Vis Pesaro, tutto sommato immeritato, la squadra di Roberto Occhiuzzi rimedia stavolta, dalla neo promossa compagine romagnola, una sconfitta meritata, arrivata al termine di una gara in cui non si è mai resa pericolosa, e i tiri in porta si contano sulle dita di una mano: l’unica parata del portiere biancorosso Zaccagno si registra al 39’ della ripresa sulla conclusione di Ragatzu.

Per il resto solo Rimini, che trova il vantaggio al 17’ del primo tempo con Santini su rigore per un intervento in area di Minala, giudicato in ritardo, su Delcarro. Il raddoppio della formazione locale al 37’ con l’eurogol dell’ex Arzachena Vano, dunque, nella seconda frazione di gioco, il tris di Santini, ancora lui, al 12’.

Brutta trasferta davvero per l’Olbia, che sabato al “Nespoli” ospiterà il non facile Siena.

© Riproduzione riservata