L’Olbia piega il Trastevere al Nespoli e torna in corsa per i playoutI bianchi battono la vice capolista 3-2 con reti di Saggia, Cabrera e capitan Ragatzu
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L’Olbia batte il Trastevere 3-2 e tiene viva la fiammella della speranza. Nella sfida valida per la 15ª giornata di ritorno del campionato di Serie D i bianchi piegano la vice capolista, già sicura del secondo posto e della migliore posizione in ottica playoff, e conquistano 3 punti pesantissimi per la salvezza, che valgono quota 32 nel girone G e la possibilità di riagganciare il treno dei playout.
Al Nespoli, dopo il vantaggio ospite siglato al 40’ da Lorusso direttamente su punizione, Saggia pareggia i conti prima dell’intervallo capitalizzando un piazzato di Ragatzu. Nella ripresa, tra il 7’ e l’11’, Cabrera e Ragatzu la ribaltano, superata la mezz’ora Crescenzo accorcia le distanze per i capitolini ma con un finale di grande sofferenza i galluresi tengono botta centrando un risultato fondamentale.