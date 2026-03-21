Il momento è cruciale: per questo servono determinazione in campo e serenità nello spogliatoio, e il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Bruno Nespoli.

Alla vigilia del delicatissimo scontro salvezza col Cassino fanalino di coda del girone G, l’Olbia comunica di aver pagato lo stipendio di gennaio ai tesserati e chiama a raccolta contestualmente i suoi tifosi. “La presenza sugli spalti, il calore, i cori e il sostegno continuo possono trasformare il Nespoli in una vera e propria fortezza e diventare l’arma in più nella nostra corsa verso l’obiettivo salvezza”, recita la nota pubblicata sui profili social del club. “Riempire il Nespoli, renderlo rumoroso e colorato, significa dare una spinta concreta alla squadra: ogni voce, ogni applauso e ogni bandiera alzata può fare la differenza. Non lasciateci soli: tutti allo stadio a sostenere l’Olbia!”.

La scalata verso la conferma della categoria, iniziata col pareggio con la Flaminia Civita Castellana e proseguita con le vittorie maturate contro Budoni e Ischia, può proseguire con un risultato importante domani: rientrati in corsa per i playout, i bianchi, terzultimi con 27 punti, non possono permettersi passi falsi, a maggior ragione negli scontri diretti. A sette giornate dalla fine del campionato di Serie D anche la salvezza diretta, distante al momento sette lunghezze, è possibile, per cui ogni punto può essere determinante. Per la sfida casalinga col Cassino torna a disposizione Cabrera dopo la squalifica ma non Saggia, che sconterà domani la terza e ultima giornata di stop.

Squadre in campo al Nespoli alle 14.30: arbitra Domenico Mascolo della sezione di Castellammare di Stabia (assistenti Davide Eliso di Castellammare di Stabia e Luca Arcella di Frattamaggiore).

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