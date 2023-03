Roberto Occhiuzzi parla chiaro: “A Gubbio non andiamo per fare una passeggiata al corso”. Presentando l’anticipo con la formazione umbra, l’allenatore dell’Olbia focalizza l’attenzione sulla situazione in classifica della sua squadra e la forza dell’avversario.

“È giusto che la città, la società e i ragazzi si godano la vittoria nel derby con la Torres”, premette Occhiuzzi a proposito dell’ultimo turno, “ma già martedì ero in modalità martello per ricordare che siamo ancora nelle sabbie mobili, e che da qui alla fine del campionato saranno tutte finali”.

Stamattina, presentando la sfida della 30ª giornata di Serie C, in programma domani (ore 14.30) allo stadio “Barbetti”, il tecnico dei bianchi ha spiegato: “Non sono e non siamo appagati, anche perché non possiamo permettercelo, e siamo pronti ad affrontare le mille difficoltà che questa gara potrà riservarci. Il Gubbio è una squadra forte, allenata da un tecnico che sa vincere e gestire ogni momento di una stagione, ma l’Olbia”, ha aggiunto Occhiuzzi, “non è la squadra dell’andata, e arriverà a Gubbio con la determinazione di chi ha iniziato a correre e non vuole fermarsi”.

Tutti disponibili tranne Biancu, fermato dal giudice sportivo per somma di ammonizioni, e König, in recupero dall'infortunio muscolare. Non convocati Palesi, Sanna e Gabrieli, prestati, gli ultimi due, alla Primavera. Arbitra Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo.

© Riproduzione riservata