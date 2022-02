Il tour de force dell’Olbia è solo all’inizio: archiviata la sconfitta di domenica contro il Cesena, la squadra di Max Canzi ospita domani al “Nespoli” (14.30), nel recupero della 2ª giornata di ritorno di Serie C, l’Ancona Matelica.

“Una squadra che vanta 8 punti più di noi in classifica e un grande stato di forma, reduce com’è da 7 risultati utili di fila, ma noi – dice l’allenatore dei bianchi presentando la sfida – abbiamo una grande voglia di ripartire e riprendere il discorso interrotto a Cesena”. Il 3-0 del “Manuzzi” è storia. “Nel viaggio di ritorno abbiamo avuto tutto il tempo per analizzare gli errori”, spiega Canzi.

“Per fortuna, con un’altra partita ravvicinata, non c’è però spazio per piangere sul latte versato, per cui non resta che stare zitti e pedalare”. Con i nuovi 5 innesti la rosa dell’Olbia conta adesso 29 giocatori. “Con 7 gare in 27 giorni, meglio avere abbondanza”, commenta Canzi, che potrebbe optare per un piccolo turnover già domani contro l’Ancona. “Degli assenti di domenica torna a disposizione Emerson, mentre restano da valutare le condizioni di Pisano: ha un problema muscolare, ma per fortuna domenica si è fermato in tempo e non dovrebbe essere nulla di preoccupante”, conclude il tecnico.

Restano ai box Brignani e Belloni. Al “Nespoli” dirige l’arbitro Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli.

