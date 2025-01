La prima notizia è che il nuovo capitano dell’Olbia è Arboleda, che eredita la fascia da Staffa, passato al Trastevere, che l’aveva ereditata da La Rosa, ora al Budoni. L’altra è che Ragatzu e Biancu, tornati a Olbia martedì, giocheranno contro l’Anzio. “Anche se non so se dall’inizio”, ammette Zé Maria.

Presentando la sfida della 4ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, l’allenatore dei bianchi svela queste e altre news. “Ragatzu e Biancu conoscono bene l’ambiente e si sono inseriti bene, come Buschiazzo, che è arrivato la settimana prima e ha fatto tutta questa settimana con noi”, spiega il tecnico brasiliano. “Sono giocatori di esperienza e qualità, che serve tanto a questa squadra: si vede che devono riprendere il ritmo partita, e che Biancu avrà bisogno di un po’ più di tempo, ma sicuramente domani giocheranno”.

Per battere l’Anzio, che ha 11 punti più dei galluresi, quartultimi, e che all’andata vinse 2-1 in rimonta, con l’Olbia in inferiorità numerica per il rosso a Costanzo sullo 0-1, i giocatori che possono fare la differenza serviranno come il pane. “Ragatzu, Biancu e Buschiazzo hanno giocato in categorie superiori, e anche se affrontiamo una squadra che è molto in alto in classifica noi dobbiamo pensare a riprendere la nostra corsa, perché non abbiamo più margine di errore: puntiamo sempre a vincere, che sia in casa o in trasferta, e domani non sarà diverso”, sottolinea Zé Maria.

“Sappiano che l’Anzio punta a vincere il campionato o quantomeno ai playoff, conosco l’episodio dell’andata dell’espulsione di Pasquale alla fine del primo tempo, ma come sono cambiati loro lo siamo anche noi”, prosegue l’ex Inter. “L’Olbia sta crescendo, anche se abbiamo perso l’ultima partita: col Guidonia abbiamo fatto un errore e l’abbiamo pagato caro, cosa che succede spesso, mentre al contrario noi non siamo in grado di trarre vantaggio dagli errori altrui”, dice ancora Zé Maria. “Veniamo da una settimana molto buona, abbiamo lavorato tanto e inserito una seduta in più rispetto alla settimana tipo, e i ragazzi hanno lavorato bene e si sono divertiti: siamo cresciuti come gruppo, mi piace lo spirito che si è venuto a creare, e chi è arrivato sta aiutando i più giovani”.

A proposito di nuovi arrivi, il mercato dell’Olbia non è ancora chiuso. “Abbiamo tre giocatori, di qualità e quantità, che devono essere tesserati la prossima settimana”, aggiunge a proposito Zé Maria. “Dispiace che un giocatore scelga di andare via. Staffa l’aveva già chiesto in passato, poi abbiamo parlato ed è diventato capitano, ma alla fine il richiamo di casa è stato più forte: gli auguro tutta la fortuna del mondo – conclude l’allenatore – però io non trattengo nessuno. La fascia da capitano andrà ad Arboleda”.

Squadre in campo domani al “Nespoli” alle 14.30: Olbia-Anzio sarà diretta dall’arbitro Ibrahim Rashed di Imola.

