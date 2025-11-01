Alle sarde l’Ischia, avversaria dell’Olbia domani al Nespoli, ha strappato finora 7 punti tra il pareggio col Cos e le vittorie degli ultimi due turni contro Latte Dolce e Monastir. Fa eccezione il Budoni, contro il quale ha perso 2-1. E, si spera, l’Olbia.

Nella sfida della 10ª giornata di Serie D si affrontano due squadre in forma, reduci da altrettante vittorie. In più, quella di Favarin viene dal successo nel derby col Budoni – non la solita partita, insomma – che ha confermato la crescita fisica e mentale del gruppo a dispetto delle mille difficoltà legate a una situazione societaria che non accenna a trovare soluzione.

Di stipendi, dopo le varie promesse, non c’è traccia, e l’istanza di fallimento, che sarebbe stata presentata da un tesserato giovedì mattina, complica non poco i piani anche nell’ottica di un eventuale passaggio di proprietà. L’incertezza all’Olbia Calcio regna sovrana, e l’unica certezza, ovvero la squadra, che nonostante tutto si ritrova là, al settimo posto in classifica con 15 punti e un piede nei playoff, rischia di saltare per la dissennata gestione degli ultimi mesi. “I ragazzi stanno facendo un campionato straordinario, speriamo di poter continuare”, ha commentato Favarin nel post derby. “Questa squadra merita tutto il bene possibile, ragazzi disposti al sacrificio che stanno ottenendo dei risultati impensabili: è un gruppo che Olbia – ha sottolineato il tecnico dei bianchi – non si può permettere di perdere”.

Contro l’Ischia Favarin dovrà rinunciare a Furtado per squalifica e Putzu per infortunio. Squadre in campo al Nespoli alle 14.30: arbitra Matteo Bevere della sezione di Chivasso.

© Riproduzione riservata