Sabato al “Nespoli” mancherà il grande ex Udoh. Ma non per questo il Cesena fa meno paura. Il prossimo avversario dell’Olbia, atteso in via Ungheria per la sfida della 15ª giornata di Serie C, è una delle “big” del campionato.

Blasonata, candidata al salto di categoria e determinata a riscattarsi dopo la sconfitta casalinga subita dall’Ancona, uno 0-1 di difficile digestione che ha interrotto il filotto di nove risultati utili. Si diceva di Udoh: l’ex bomber dei bianchi salterà il match per infortunio, così come Coccolo e Celiento in difesa, ma la rosa a disposizione di Domenico Toscano è tale che non saranno le defezioni a complicare la trasferta sarda.

Un argomento che non sugge all’Olbia, vogliosa a sua volta di rifarsi dopo la sconfitta-beffa di Carrara. Nella consapevolezza che contro la quarta forza del girone B, che in classifica, a quota 25, ha un vantaggio di 14 punti, e nel parco attaccanti vanta il vice capocannoniere del torneo Corazza (8 reti), la squadra di Roberto Occhiuzzi, al momento penultima, dovrà offrire qualcosa di più di una buona prestazione. Contro la Carrarese, ad esempio, non è bastata, così come in altre partite quest’anno.

Sarà anche noioso ripeterlo, ma all’Olbia servono i gol. Quelli che l’anno scorso garantiva Udoh, che a oggi non ha ancora visto emergere il suo erede in maglia bianca.

