Stefano Pani e Alex Caddeo sono ufficialmente giocatori dell’Olbia. Il club gallurese annuncia di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del 22enne difensore centrale, reduce dalla stagione in Serie C con l’Alessandria, e del centrocampista classe 2004, proveniente dalla Primavera del Cagliari.

Pani e Caddeo hanno partecipato all’allenamento congiunto col Borgomanero, col quale i bianchi hanno concluso ieri il ritiro di Arona: il primo ha anche timbrato il cartellino. Allo stadio comunale di Borgomanero, la squadra allenata da Marco Amelia ha affrontato e battuto la formazione locale col punteggio di 2-1 e le reti di Anelli e (appunto) Pani.

Ora, la sosta per Ferragosto. Si torna al lavoro domenica a Olbia per preparare il primo impegno ufficiale della stagione 2024/25 di Serie D: la gara del turno preliminare di Coppa Italia con l’Ilvamaddalena, in programma il 25 agosto al “Nespoli”.

