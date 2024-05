I campionati stanno per volgere al termine, ma il mondo della palla a spicchi, in Sardegna, non va mai in vacanza. Alle porte, infatti, c'è la stagione dello streetball (il basket di strada in versione 3 contro 3), che terrà banco dal Nord al Sud dell'Isola tramite il circuito Fisb Sardegna, che ogni estate muove circa 2500 "ballers".

Sono 20 le tappe a comporre il ricchissimo cartellone della stagione 2024. Lo start è previsto per il 13 e 14 giugno, quando andrà in scena il Domus Street Festival di Domusnovas, seguito immediatamente dal Madas Street Basket di Siliqua. Dopo di che sarà la volta del Trexenta Street Basket di Senorbì (20-22 giugno), e Isili (27 e 28).

Particolarmente affollato il calendario di luglio: si parte il 5 e 6 luglio con il tradizionale appuntamento del Rebound di Cagliari che terrà banco nel playground del PalaPirastu. Poi Capoterra (19 e 20 luglio), Ghilarza (dal 19 al 21), Nuoro (dal 25 al 28), Sennori (dal 24 al 26), Villasimius (27 e 28 luglio), Mogoro (sede delle finali regionali, sempre il 27 e 28 luglio) e Carbonia (dal 29 luglio al 7 agosto).

Chiusura ad agosto con Arbus (dall'1 al 3), Iglesias (dal 7 al 10), Lanusei (10 e 11), Porto San Paolo (dal 22 al 24), Decimomannu (30 e 31) e Jerzu (dal 30 al 1° settembre). A chiudere sarà l'evento finale di Pula, fissato per il 13 e 14 settembre.

Sono diverse le partnership che Fisb Sardegna ha stretto a livello nazionale: il RedBull Half Court, riservato quest’anno alle categorie Pro maschili e femminili, e le LB3 Finals, riservate quest’anno alle categorie Under 14, 16 e 18, che voleranno a Roseto dal 28 agosto al primo settembre. Senza dimenticare le Young Pro League, con i vincitori Nazionali di ciascuna categoria che avranno la possibilità di volare alla volta di Valencia per disputare un torneo internazionale con le squadre vincitrici del circuito in Germania, Spagna, Svizzera, Italia e Serbia.

Negli eventi Fisb Sardegna, inoltre, verrà rinnovato il progetto “IntegriAMOci”, con tornei di basket integrato che verranno svolti durante gli eventi. Parteciperanno all’iniziativa le società Codice Segreto, Atletico AIPD, ASD Millesport, Stella Speciale, BADS, Volo Alto Asd, Aurora Basket e Nuova Olimpia.

