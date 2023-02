Impresa della Costa Orientale Sarda che in dieci uomini batte (2-1) in rimonta l’Angri e lascia la zona retrocessione. Campani subito avanti al 4’ grazie ad una deviazione di Barone su cross di Liguoro. Al 36’ espulsione diretta per Manca. Nella ripresa l’ingresso di Cossu è determinante. Al 33’ su un suo cross rasoterra dalla destra, Mancosu firma il pari. Tre minuti dopo il sorpasso con Balbo, uno dei migliori, che insacca su traversone da sinistra di Mancosu.

Pareggia (1-1) al fotofinish l’Arzachena sul campo del Tivoli. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa al 7’ con Marinaro, nella ripresa gli attacchi biancoverdi vengono premiati al 44’. A segno Gibilterra (entrato da appena 10') su assist di Loi. Gli uomini di Nappi restano a tre punti dalla zona playoff.

Finisce senza reti la sfida tra Ilvamaddalena e Aprilia. I biancocelesti non sfatano i tabù della vittoria interna che manca dal 21 dicembre 2022.

Dopo sei risultati consecutivi cade (1-0) l’Uri sul campo del Cassino. Il goal dei laziali è firmato da Gallo al 10’ della ripresa.

