C’è anche il giocatore iglesiente Edoardo Angioni tra i 18 giovanissimi convocati dal manager della nazionale U12 di baseball, Stefano Burato, per il doppio raduno in programma a Bologna nelle giornate di domenica 13 e domenica 21 febbraio.

Prima chiamata. Si tratta della prima chiamata azzurra per Edoardo, atleta di dieci anni del Cagliari Baseball, con cui milita nel campionato U12. Lo scorso anno, grazie al doppio tesseramento, aveva vestito anche la casacca della Shardana Iglesias nell’U13 di softball. Edoardo è figlio d’arte: il padre Claudio, che ora disputa la serie C baseball con la Shardana, vanta trascorsi a livello nazionale e ha militato nell’Iglesias, nella Vibraf Domusnovas, nel Cagliari e nella Catalana Alghero.

Gli appuntamenti. I due appuntamenti di Bologna sono i primi della stagione per l’U12 e il suo staff tecnico, al lavoro per definire il roster che formerà la rappresentativa azzurra in un anno ricco di impegni. L’Italia, infatti, sarà prima impegnata a Vienna dal 5 al 10 luglio, dove proverà a confermare il titolo europeo, poi volerà a Taiwan, dove dal 29 luglio al 7 agosto si disputerà la Coppa del Mondo Wbsc.

