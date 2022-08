Nel campionato di Eccellenza, se il buon giorno si vede dal mattino, il Li Punti non dovrà sudare le classiche sette camicie per salvarsi, come accaduto la passata stagione. Anzi, potrebbe ambire a molto di più. La squadra è stata rivoluzionata e ha raggiunto già un buon equilibrio. L'esordio in Coppa contro il Latte Dolce è stato positivo (vittoria 2-1), ma anche la prima gara di campionato domenica scorsa è stata confortante: un pareggio casalingo (1-1) contro la Nuorese. Un risultato che sta stretto ai sassaresi, artefici di una grande partita. I nuovi acquisti come Olmetto, Centeno, Serna e Cardone sembrano perfettamente integrati. Anche se in quest'annata calcistica il Li Punti sembra avere un'altra arma in più: il centravanti uruguaiano, di origine bielorusse, Bruno Melessi, 28 anni. Un attaccante che si è subito dimostrato di categoria superiore. Infatti nella precedente stagione militava nella terza divisione spagnola. Melessi non è andato in gol per puro caso, ma ha fatto reparto e si è reso protagonista di numerose giocate."Speriamo che continui così - chiosa il presidente del Li Punti Salvatore Virdis -. Domenica scorsa meritava il gol, come del resto meritava di vincere la nostra squadra, davvero sfortunata. Ma ora pensiamo al Latte Dolce". Domani pomeriggio 31 agosto infatti il ritorno di Coppa contro i cugini sassaresi. Un derby attesissimo dalle tifoserie, aperto a qualsiasi risultato, che si giocherà nello splendido stadio del Li Punti, costruito e gestito dalla società. Domenica prossima in campionato il Li Punti osserverà il proprio turno di riposo. Poi il mercoledì seguente di nuovo in campo per la terza giornata: impegno casalingo contro il Budoni.



© Riproduzione riservata