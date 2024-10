Il GeoPalace “crolla” sotto i colpi della Futura Giovani Busto Arsizio, che batte l’Hermaea Olbia 3-0 al termine della sfida della 4ª giornata della A2 femminile di volley.

Il palazzetto gallurese perde la fama di fortino inviolabile, complice la giornata no della squadra di Dino Guadalupi, che al di là della forza dell’avversario concede decisamente troppo alle bustocche. Determinate a riscattare la sconfitta di Como, le biancoblù partono bene, e si portano avanti nel primo set di 2 o 3 punti, finché – per parafrasare Guadalupi a fine gara – Busto non alza il livello, opera il sorpasso e vince il parziale 25-22. Nel secondo Hermaea non pervenuta: la formazione ospite lo conquista 25-11, così nel terzo non deve fare altro che chiudere i giochi.

Le padrone di casa provano a restare in partita, ma non è cosa: le lombarde conquistano il parziale 25-13 e il match 3-0, infliggendo all’Hermaea la terza sconfitta in campionato.

© Riproduzione riservata