Col successo di domenica sulla Balducci Macerata, nell’anticipo dell’11ª e ultima giornata d’andata del girone A, l’Hermaea Olbia non ha dovuto attendere i risultati dagli altri campi per festeggiare il ritorno in Coppa Italia dopo 6 anni di assenza.

Vittoria pesante. Il 3-0 casalingo alle marchigiane è valso infatti alla squadra di Dino Guadalupi 3 punti fondamentali per strappare il pass per gli ottavi della Coppa Italia della A2 femminile di volley, a cui accedono le formazioni che si sono classificate dal terzo al sesto posto dei gironi A e B: prima e seconda volano, invece, direttamente ai quarti.

Si parte domenica. Con gli ottavi di finale che si giocheranno in gara unica sul campo delle migliori classificate: sesta con 18 punti nel girone A al termine del girone d’andata della regular season, l’Hermaea Olbia se la vedrà dunque in trasferta col Talmassons, terzo nel girone B a quota 24. Chi vince si qualifica per i quarti, in programma mercoledì 22 dicembre con gara unica sul campo della squadra che ha la miglior classifica.

Se le galluresi dovessero superare il turno, ritroverebbero Brescia, seconda forza del girone A già incontrata in campionato il 31 ottobre: allora vinsero le leonesse 3-0.

Talmassons-Hermaea Olbia si giocherà al Palazzetto Dello Sport di Lignano Sabbiadoro, provincia di Udine, a partire dalle 17. Quanto al campionato, per le biancoblù riprenderà il 19 dicembre in casa della matricola Aragona, sconfitta all’andata al tie-break.

