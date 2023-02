Lo sguardo avanti, alla poule salvezza, distante 3 punti, e un orecchio agli altri campi. Domenica in casa contro l’Emilbronzo Montale l’Hermaea Olbia è obbligata a vincere. «Questa gara rappresenta per noi un passaggio fondamentale», sottolinea il coach Dino Guadalupi.

Ma nel penultimo appuntamento della stagione regolare della A2 femminile di volley conteranno anche i risultati degli altri. «A due gare dal termine, la lotta per il sesto posto è ancora tutta da scrivere. La formula del campionato fa sì che tutte le squadre siano a caccia di punti, al di là di ciò che potrà accadere nella seconda fase, e questo la dice lunga sul tipo di partita che ci attende domenica», spiega l’allenatore dell’Hermaea. «Affrontiamo una squadra dotata di centimetri e coriacea in termini di atteggiamento difensivo: oltreché continuare a far leva sulla costruzione del nostro gioco, dovremo cercare di limitare le loro opzioni d’attacco attraverso il servizio e la correlazione muro difesa», aggiunge Guadalupi. «Stiamo attraversando un ottimo momento, nelle ultime gare siamo cresciuti in continuità e personalità, giocandocela alla pari contro squadre costruite per navigare nei piani alti della classifica, e questo – conclude il tecnico – ci deve dare consapevolezza e fiducia: coraggio e mente lucida faranno la differenza per ottenere il risultato pieno».

Squadre in campo al GeoPalace di Olbia alle 15: dirigono il match gli arbitri Stefano Nava e Gianmarco Lentini.

© Riproduzione riservata