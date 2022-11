Anticipo di lusso domani al GeoPalace (ore 16) tra Hermaea Olbia e Itas Trentino. Di fronte l’imbattuta compagine gallurese e una formazione blasonata e costruita per il salto di categoria.

Ma ancora a secco di vittorie. “Trento è squadra di valore assoluto: vorranno certamente riscattarsi dopo due sconfitte e mi aspetto che vengano qui per far valere il loro tasso tecnico”, sottolinea il coach dell’Hermaea Dino Guadalupi presentando la sfida della 3ª giornata di Serie A2 femminile di volley.

“Sotto il profilo tecnico-tattico non abbiamo dei piani troppo definiti, l’avversario ha tante armi a disposizione e ci costringerà sicuramente ad adattarci in corso d’opera. Sotto il profilo psicologico, invece, sarà necessario interpretare la gara con spirito leggero, prendendoci i giusti rischi”, aggiunge l’allenatore delle biancoblù, reduci dal successo sul campo della Chrovamis Offanengo, dopo la vittoria casalinga contro il Club Italia, e a punteggio pieno nel girone A insieme a Cremona e Busto Arsizio. “Speravo in un avvio di questo genere”, è soddisfatto Guadalupi.

“Rivedendo la gara di domenica si può notare come la squadra sia stata molto spesso ordinata ed efficace. In alcuni momenti non siamo riusciti a limitare i danni, ma gli errori si sono concentrati quasi esclusivamente nella seconda frazione. Dobbiamo lavorarci sopra, lo sappiamo, e giocando – conclude il tecnico – riusciremo a migliorare”.

